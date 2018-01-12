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Постер сериала Смертельный укус
Постер сериала Смертельный укус
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Смертельный укус

Смертельный укус (2018 - 2018)

Killing Bites 18+
Год выпуска 2018
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал MBS
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

Какой-то безумный учёный, похожий на доктора Моро, создал гибриды людей и животных. Обычный студент Юя Номото даже не подозревал, во что превратится невинная просьба друзей составить им компанию на вечер. С грязными намерениями его приятели похитили девушку, которая оказалась наполовину медоедом — самым бесстрашным животным, родственником росомахи. Вечер закончился кровавой бойней, но, как это часто бывает с японскими школьниками (или, в данном случае, студентами), девушка не только пощадила Юю, но и решила стать его телохранителем.

В ролях
В ролях
Маая Утида
Сора Амамия
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Сезоны
Смертельный укус - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 12 эпизодов
 
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