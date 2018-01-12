Какой-то безумный учёный, похожий на доктора Моро, создал гибриды людей и животных. Обычный студент Юя Номото даже не подозревал, во что превратится невинная просьба друзей составить им компанию на вечер. С грязными намерениями его приятели похитили девушку, которая оказалась наполовину медоедом — самым бесстрашным животным, родственником росомахи. Вечер закончился кровавой бойней, но, как это часто бывает с японскими школьниками (или, в данном случае, студентами), девушка не только пощадила Юю, но и решила стать его телохранителем.