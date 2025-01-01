Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Восьмой сын? Это не может быть правдой!
Кадры
Кадры из сериала «Восьмой сын? Это не может быть правдой!»
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
В новых «Звездных войнах» о Скайуокерах забудут навсегда: Шон Леви не хочет снимать картину, повторяющую прежние сюжеты
«Уродливые детеныши-гибриды родились — бред да и только!» и это еще не все: вот что в «Шреке» шокирует людей больше любви осла и драконихи
В Сети советуют не выключать «Дракулу» до самых титров: мы проверили слухи о бонусной сцене от Люка Бессона
Труса, Балбеса и Бывалого узнает каждый: лучше попробуйте угадать 5 других советских фильмов по трем ключевым словам (тест)
Всегда был на втором плане: герою из нового «Супермена» HBO посвятит целый сериал — и это не Лоис Лейн
«Многих это удивит»: новый «Аватар» официально поставил франшизу в один ряд со «Звездными войнами» — первые зрители окрестили шедевром
Шито-крыто и закрыто: сцена после титров в «Троне: Арес» намекает на продолжение — но нужно ли оно Disney после потери миллионов долларов?
За 7 дней целых 40%: так вырос спрос на книжную «Алису» из-за фильма с Пересильд – а догадаетесь, что читали из-за кино в 2022-м?
От «Круче “Йеллоустоуна”» до «Жалкая пародия!»: 2 сезон «Землевладельца» вытягивают Торнтон и Мур, но к сценарию есть вопросики
Про религию и смерть: во «Франкенштейне» дель Торо спрятаны отсылки к гениальным картинам прошлого, и мы отыскали 5 – сможете больше?
Кто играет Гудвина в «Волшебнике Изумрудного города»? Создатели скрывают, но его голос вы точно слышали в «Гарри Поттере» и шедеврах Нолана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667