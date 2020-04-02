25-летний офисный работник Синго Итиномия, заснув вечером у себя дома, неожиданно просыпается в чужой комнате, обретя тело 6-летнего мальчика. Из воспоминаний ребёнка он узнаёт, что оказался младшим сыном бедного дворянского рода. Без необходимых управленческих навыков он не может справиться с управлением обширными землями семьи. Однако мальчик обладает редким даром — магией, которая могла бы стать источником процветания для его родных. Но, к сожалению, вместо этого его способности лишь усугубляют и без того сложное положение семьи, приводя к неожиданным последствиям.