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Постер сериала Восьмой сын? Это не может быть правдой!
Постер сериала Восьмой сын? Это не может быть правдой!
Постер сериала Восьмой сын? Это не может быть правдой!
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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3 постера
Киноафиша Сериалы Восьмой сын? Это не может быть правдой!

Восьмой сын? Это не может быть правдой! (2020 - 2020)

Hachi-nan tte, Sore wa Nai deshou! 18+
Год выпуска 2020
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

25-летний офисный работник Синго Итиномия, заснув вечером у себя дома, неожиданно просыпается в чужой комнате, обретя тело 6-летнего мальчика. Из воспоминаний ребёнка он узнаёт, что оказался младшим сыном бедного дворянского рода. Без необходимых управленческих навыков он не может справиться с управлением обширными землями семьи. Однако мальчик обладает редким даром — магией, которая могла бы стать источником процветания для его родных. Но, к сожалению, вместо этого его способности лишь усугубляют и без того сложное положение семьи, приводя к неожиданным последствиям.

В ролях
В ролях
Дзюнъя Эноки
Дзюнъя Эноки
Микако Комацу
Мао Итимити
Асука Ниси
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Восьмой сын? Это не может быть правдой! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 12 эпизодов
 
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