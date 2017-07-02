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Постер сериала Рыцари и магия
Постер сериала Рыцари и магия
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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2 постера
Киноафиша Сериалы Рыцари и магия

Рыцари и магия (2017 - 2017)

Knight's & Magic 18+
Год выпуска 2017
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 5 часов 12 минут

О чем сериал

Представьте себе: главный герой, страстный поклонник меха-аниме, неожиданно попадает в автокатастрофу, которая обрывает его жизнь... но не окончательно. Его душа, сохранив все воспоминания о прошлой жизни, перерождается в параллельной фэнтезийной вселенной. В этом мире его зовут Эрнести Эшеваррия, и теперь у него есть цель — вместе с новыми друзьями стать пилотом гигантских боевых доспехов, известных как Рыцари Силуэта. Для фанатов жанра это настоящая мечта, воплощённая на экране: фантазийный мир, высокие технологии и масштабные сражения меха в одном флаконе!

В ролях
В ролях
Юити Накамура
Tetsu Inada
Аи Какума
Кадзуюки Окицу
Yasuaki Takumi
Саяка Сэнбонги
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Рыцари и магия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 13 эпизодов
 
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