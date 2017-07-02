Представьте себе: главный герой, страстный поклонник меха-аниме, неожиданно попадает в автокатастрофу, которая обрывает его жизнь... но не окончательно. Его душа, сохранив все воспоминания о прошлой жизни, перерождается в параллельной фэнтезийной вселенной. В этом мире его зовут Эрнести Эшеваррия, и теперь у него есть цель — вместе с новыми друзьями стать пилотом гигантских боевых доспехов, известных как Рыцари Силуэта. Для фанатов жанра это настоящая мечта, воплощённая на экране: фантазийный мир, высокие технологии и масштабные сражения меха в одном флаконе!