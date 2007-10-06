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Постер сериала Чара-хранители!
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Киноафиша Сериалы Чара-хранители!

Чара-хранители! (2007 - 2010)

Shugokyara! 18+
Год выпуска 2007
Страна Япония
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 50 часов 48 минут

О чем сериал

Аму Хинамори - ученица 5-го класса начальной школы Сэйё, где у нее репутация «крутой и острой»; однако на самом деле она очень застенчивая и легко запуганная девочка. Однажды ночью Аму загадывает желание, чтобы ей хватило смелости переродиться в свою «будущую» сущность. На следующее утро Аму находит в своей постели три ярко раскрашенных яйца - красное, синее и зеленое. Из каждого яйца в итоге вылупляется персонаж-хранитель: Ран, Мики и Су. Персонажи-хранители - это ангелоподобные существа, которые помогают человеку стать самим собой и исполнить его мечты. Для этого персонажи-хранители дают ободрение и советы, а также могут временно изменить личность и способности человека. С появлением персонажей-хранителей жизнь Аму становится намного сложнее, ведь теперь ей приходится справляться со своими новыми личностями, а Хранители начальной школы Сэйё - группа ученического совета, где у каждого члена есть свой персонаж-хранитель, - нанимают Аму для поиска и запечатывания яиц Х и персонажей Х, испорченных форм человеческих снов.
 

В ролях
В ролях
Юити Накамура
Kana Asumi
Atsushi Abe
Satomi Akesaka
Saeko Chiba
Reiko Takagi
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Чара-хранители! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 51 эпизод
 
Чара-хранители! - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2008, 51 эпизод
 
Чара-хранители! - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2009, 25 эпизодов
 
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