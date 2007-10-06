Аму Хинамори - ученица 5-го класса начальной школы Сэйё, где у нее репутация «крутой и острой»; однако на самом деле она очень застенчивая и легко запуганная девочка. Однажды ночью Аму загадывает желание, чтобы ей хватило смелости переродиться в свою «будущую» сущность. На следующее утро Аму находит в своей постели три ярко раскрашенных яйца - красное, синее и зеленое. Из каждого яйца в итоге вылупляется персонаж-хранитель: Ран, Мики и Су. Персонажи-хранители - это ангелоподобные существа, которые помогают человеку стать самим собой и исполнить его мечты. Для этого персонажи-хранители дают ободрение и советы, а также могут временно изменить личность и способности человека. С появлением персонажей-хранителей жизнь Аму становится намного сложнее, ведь теперь ей приходится справляться со своими новыми личностями, а Хранители начальной школы Сэйё - группа ученического совета, где у каждого члена есть свой персонаж-хранитель, - нанимают Аму для поиска и запечатывания яиц Х и персонажей Х, испорченных форм человеческих снов.

