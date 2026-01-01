Сорняки в плитке сдались и сгнили за ночь: смешал 3 простых раствора за копейки – от травы не осталось и следа

Больше не вешаю одежду в шкаф, выкинула плечики: узнала у японки, как складывать вещи «книжечкой» – и забыла про утюг

Российским школьникам официально отменили домашние задания с 1 сентября: приказ уже подписан

Культовый боевик нулевых получил полностью «женскую» версию: «Графика хуже, чем 25 лет назад, это что за позорище?» (фото)

«Каверин – русский Уолтер Уайт»: пересмотрел «Бригаду» 25 лет спустя и понял – герой Панина круче Саши Белого буквально во всем

29 000 зрителей уже ждут: корейский «Извне» со звездой «Игры в кальмара» покажут в кино – обводите дату

Китайская версия Бонда «круче всех фильмов об агенте 007 вместе взятых»: боевик вышел в 90-е – гениален до сих пор

3 проверенных детектива с 7.6+ на IMDb так затянут, что не оторваться: №2 смотрят, «затаив дыхание»

Третий эпизод «Дома дракона» оказался худшим в сезоне: лично мне понравился, но Сеть «порвало» из-за Рейниры

Россиянам тошно смотреть «Трех мушкетеров» с Боярским… из-за Тереховой: «Некрасивая, старая кривляка – больше ничего»