Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мементо»
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Постеры телешоу «Охотники за наукой»
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Можно ли кидать в бензобак гранулы, уменьшающие расход бензина: ответ автоэксперта удивит львиную долю россиян
Всегда перед сном кидаю в мойку 2-3 таблетки активированного угля — жалею, что не додумалась до этого раньше
Моя подруга летом скупает бахилы пачками: 5 неожиданных способов применения, о которых знают единицы
Чужие деньги считать неприлично, но в этом тесте можно: угадайте гонорары 7 актеров за культовые фильмы СССР
5 криминальных боевиков, которые поклонники детективов проглатывают за один вечер: не хуже «Первого отдела» и «Невского»
«Утром — деньги, вечером — стулья», а сейчас — тест: сможете угадать профессии героев из 6 советских фильмов?
«Первый отдел» — безоговорочный хит НТВ, но именно он «похоронил» «Невский-8»: еще и Васильев не рвется возвращаться
«Сага о Винланде», бесспорно, хороша: но это аниме обожает даже ее создатель – «пересматриваю, и это невероятно круто»
Okko снял свой «Текст» с красоткой из «Слова пацана»: триллер год доводили до идеала и теперь покажут людям
«Жду больше мокрухи в 4 сезоне»: после финала «Инспектора Гаврилова» одни требуют продолжения, другие просят вовремя остановиться
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
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