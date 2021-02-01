Узнать о том, что происходит в современной российской науке, можно не только из скучных статей. Интересно и легко об этом расскажет новый проект журнала «Умная Россия». Съемочная группа во главе с ведущим посещает различные научно-исследовательские институты и лаборатории, чтобы познакомиться с их сотрудниками и узнать о том, над чем они работают. Формат реалити-шоу позволяет наблюдать за экспериментами в настоящем времени, а сам ведущий Вячеслав Суханов никогда не отказывается стать непосредственным испытателем новых технологий.