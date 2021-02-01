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Постер телешоу Охотники за наукой
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Киноафиша Сериалы Охотники за наукой

Охотники за наукой (2021 - 2021)

Ohotniki za naukoj 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 15 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность телешоу 2 часа 30 минут

О чем телешоу

Узнать о том, что происходит в современной российской науке, можно не только из скучных статей. Интересно и легко об этом расскажет новый проект журнала «Умная Россия». Съемочная группа во главе с ведущим посещает различные научно-исследовательские институты и лаборатории, чтобы познакомиться с их сотрудниками и узнать о том, над чем они работают. Формат реалити-шоу позволяет наблюдать за экспериментами в настоящем времени, а сам ведущий Вячеслав Суханов никогда не отказывается стать непосредственным испытателем новых технологий.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Охотники за наукой - Сезон 1 Сезон 1
2021, 10 эпизодов
 
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