ВХУТЕМАС — это сокращенное название Высших художественно-технических мастерских, которые появились в Москве, Петрограде и других российских городах после 1918 года. Со временем эти учебные заведения стали центром русского авангарда, главным творческим институтом страны и навсегда вошли в историю культуры. Документальный фильм Елены Лапиной с помощью архивных материалов и интервью со специалистами раскрывает прошлое великого места силы для авангардистов. О ВХУТЕМАСе рассказывают историки, художники, наследники известных живописцев и многие другие.