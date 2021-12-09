Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала ВХУТЕМАС. Четвертая мировая революция
1 постер
Киноафиша Сериалы ВХУТЕМАС. Четвертая мировая революция

ВХУТЕМАС. Четвертая мировая революция (2024 - 2021)

VHUTEMAS. Chetvertaya mirovaya revolyuciya 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Premier
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

ВХУТЕМАС — это сокращенное название Высших художественно-технических мастерских, которые появились в Москве, Петрограде и других российских городах после 1918 года. Со временем эти учебные заведения стали центром русского авангарда, главным творческим институтом страны и навсегда вошли в историю культуры. Документальный фильм Елены Лапиной с помощью архивных материалов и интервью со специалистами раскрывает прошлое великого места силы для авангардистов. О ВХУТЕМАСе рассказывают историки, художники, наследники известных живописцев и многие другие.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
ВХУТЕМАС. Четвертая мировая революция - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше