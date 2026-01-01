Белые носки у меня всегда как новые — добавляю в воду это копеечное средство: не остается ни запаха, ни пятен

Отмену домашнего задания для школьников в Госдуме признали ошибкой: последствия будут печальными

Почему нельзя постоянно носить смартфон в чехле: запомните это раз и навсегда

Летний тест для любителей советского кино: угадайте фильм по кадру с фруктами

В этом тесте не помогут ни интуиция, ни удача: только настоящая любовь к советскому кино спасет от провала

Элайджа Вуд спустил фанатов «Властелина колец» с небес на землю: у нового фильма о Средиземье — куча проблем

«Он такой легкий, на пару-тройку вечеров — прям самое то»: если устали от тяжелых детективов, этот сериал 2026 года с Жарковым — отличный выбор

Ефремов опять сыграет в «Войне и мире»: спустя 60 лет роль Долохова досталась внуку Олега Николаевича (сравниваем на фото)

Не хуже «Гангстерленда»: у Гая Ричи есть еще один хит с 8.0 на IMDb, от которого «не оторваться, пока не досмотришь»

Российская мелодрама внезапно стала популярнее «Дома дракона» и «Извне»: «На фоне других — вполне приемлемо»