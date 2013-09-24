Фериде выросла в доме своей тёти рядом с её сыном Кямраном. Повзрослев, девушка влюбляется в кузена, который отвечает ей взаимностью. Разобравшись в своих чувствах, Фериде и Кямран готовятся к свадьбе, но радость невесты омрачается неожиданным открытием. Странная незнакомка рассказывает Фериде, что Кямран давно встречается с другой женщиной. Столкнувшись с изменой, Фериде сбегает из дома, начинает новую жизнь вдали от любимого и сталкивается с чередой непростых испытаний. Удастся ли ей обрести счастье?