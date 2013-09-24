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Постер сериала Королек – птичка певчая
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Киноафиша Сериалы Королек – птичка певчая

Королек – птичка певчая (2013 - 2014)

Çalıkuşu 18+
Год выпуска 2013
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 35 минут
Телеканал Kanal D
Продолжительность сериала 47 часов 30 минут

О чем сериал

Фериде выросла в доме своей тёти рядом с её сыном Кямраном. Повзрослев, девушка влюбляется в кузена, который отвечает ей взаимностью. Разобравшись в своих чувствах, Фериде и Кямран готовятся к свадьбе, но радость невесты омрачается неожиданным открытием. Странная незнакомка рассказывает Фериде, что Кямран давно встречается с другой женщиной. Столкнувшись с изменой, Фериде сбегает из дома, начинает новую жизнь вдали от любимого и сталкивается с чередой непростых испытаний. Удастся ли ей обрести счастье? 

В ролях
В ролях
Мехмет Озгюр
Бурак Озчивит
Бурак Озчивит
Дениз Джелилоглу
Дениз Джелилоглу
Фахрие Эвджен
Фахрие Эвджен
Хильми Джем Интепе
Пынар Чаглар Генчтюрк
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Королек – птичка певчая - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 30 эпизодов
 
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