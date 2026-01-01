Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На деревню дедушке 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Клетки за работой!
Кадры
Кадры из сериала «Клетки за работой!»
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о сериале
Отмену домашнего задания для школьников в Госдуме признали ошибкой: последствия будут печальными
Уходя из дома, кладу спичечный коробок на бачок: теперь в туалете дышу полной грудью, выкинул все освежители
Почему нельзя постоянно носить смартфон в чехле: запомните это раз и навсегда
Российская мелодрама внезапно стала популярнее «Дома дракона» и «Извне»: «На фоне других — вполне приемлемо»
Рейтинг 8,9 на IMDb и рекордные 25 номинаций на «Эмми»: этот сериал уже прозвали главным хитом 2026 года (утер нос даже «Рыцарю Семи королевств»)
Ефремов опять сыграет в «Войне и мире»: спустя 60 лет роль Долохова досталась внуку Олега Николаевича (сравниваем на фото)
ВВС вместе с Amazon выдали шедевр круче хитов НВО на 8.4/10: такого мини-сериала со звездой «Игры престолов» «еще не было на ТВ»
«Он такой легкий, на пару-тройку вечеров — прям самое то»: если устали от тяжелых детективов, этот сериал 2026 года с Жарковым — отличный выбор
Летний тест для любителей советского кино: угадайте фильм по кадру с фруктами
Не хуже «Гангстерленда»: у Гая Ричи есть еще один хит с 8.0 на IMDb, от которого «не оторваться, пока не досмотришь»
Финал «Поднятия уровня» перепишут: идеального врага для Джин-Ву мангака придумал совсем недавно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667