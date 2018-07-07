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Постер сериала Клетки за работой!
Постер сериала Клетки за работой!
Постер сериала Клетки за работой!
Постер сериала Клетки за работой!
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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4 постера
Киноафиша Сериалы Клетки за работой!

Клетки за работой! (2018 - 2021)

Hataraku Saibou 18+
Год выпуска 2018
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 8 часов 45 минут

О чем сериал

Человеческий организм состоит из более чем 37 триллионов клеток, которые работают без остановки, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Новая красная кровяная клетка, эритроцит AE3803, отправляется доставить углекислый газ в лёгкие, но на своём пути сталкивается с опасными микробами. Её спасает белая кровяная клетка, нейтрофил U-1146, который мгновенно уничтожает врагов. Во время своих доставок AE3803 не раз потеряет дорогу и попадёт в самые разные сложные ситуации, но на помощь всегда придут лейкоциты, тромбоциты, клетки памяти и другие труженики организма. Они готовы противостоять не только вирусам, бактериям и паразитам, но и справляться с ранами, порезами и тепловыми ударами.

В ролях
В ролях
Кана Ханадзава
Кана Ханадзава
Tomoaki Maeno
Кэнтаро Кумагаи
Кикуко Иноуэ
Мамико Ното
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Клетки за работой! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 13 эпизодов
 
Клетки за работой! - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
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