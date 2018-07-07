Человеческий организм состоит из более чем 37 триллионов клеток, которые работают без остановки, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Новая красная кровяная клетка, эритроцит AE3803, отправляется доставить углекислый газ в лёгкие, но на своём пути сталкивается с опасными микробами. Её спасает белая кровяная клетка, нейтрофил U-1146, который мгновенно уничтожает врагов. Во время своих доставок AE3803 не раз потеряет дорогу и попадёт в самые разные сложные ситуации, но на помощь всегда придут лейкоциты, тромбоциты, клетки памяти и другие труженики организма. Они готовы противостоять не только вирусам, бактериям и паразитам, но и справляться с ранами, порезами и тепловыми ударами.