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Постер сериала Участок лейтенанта Качуры. Черная паутина
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Киноафиша Сериалы Участок лейтенанта Качуры. Черная паутина

Участок лейтенанта Качуры. Черная паутина (2010 - 2017)

Uchastok lejtenanta Kachury. Chyornaya pautina 18+
Год выпуска 2010
Страна Беларусь
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

На железной дороге обнаруживают труп неизвестного мужчины. Расследование этого преступления становится новым делом старшего лейтенанта Андрея Качуры. Криминалисты обнаруживают в сумке убитого мужчины остатки неизвестного синтетического наркотика. Становится известно, что распространение этого нелегального вещества уже вышло за границы района и области. Вскоре в Заречье происходит новое несчастье: двое подростков погибают от передозировки наркотиков. Расследование ведет группа, состоящая из опытного майора Терешко, нового следователя из Минска Карины и самого Качуры.

В ролях
В ролях
Павел Южаков-Харланчук
Павел Южаков-Харланчук
Олеся Грибок
Олеся Грибок
Дмитрий Есеневич
Сергей Власов
Валентина Гарцуева
Валентина Гарцуева
Сергей Чекерес
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Участок лейтенанта Качуры. Черная паутина - Сезон 1 Сезон 1
2017, 4 эпизода
 
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