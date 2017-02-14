На железной дороге обнаруживают труп неизвестного мужчины. Расследование этого преступления становится новым делом старшего лейтенанта Андрея Качуры. Криминалисты обнаруживают в сумке убитого мужчины остатки неизвестного синтетического наркотика. Становится известно, что распространение этого нелегального вещества уже вышло за границы района и области. Вскоре в Заречье происходит новое несчастье: двое подростков погибают от передозировки наркотиков. Расследование ведет группа, состоящая из опытного майора Терешко, нового следователя из Минска Карины и самого Качуры.