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Постер сериала Участок лейтенанта Качуры. Иллюзия охоты
1 постер
Киноафиша Сериалы Участок лейтенанта Качуры. Иллюзия охоты

Участок лейтенанта Качуры. Иллюзия охоты (2010 - 2010)

Uchastok lejtenanta Kachury. Illyuziya ohoty 18+
Год выпуска 2010
Страна Беларусь
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Ольга Подольская приезжает из Москвы в небольшой белорусский город, чтобы встретиться с отцом-профессором, уехавшим туда на охоту. Но неприятности начинаются еще на вокзале: сразу после прибытия кто-то крадет все ее вещи вместе с кошельком и паспортом. Ольга обращается в милицию, где ей обещают сделать все возможное и отправляют восвояси. В доме отца нет, но соседская девочка говорит, что он ушел на охоту. Правда, несколько дней назад. Вскоре профессора находят мертвым в лесу, но Ольга, увидев тело, утверждает, что это не ее отец. Она продолжает поиски, и однажды находит свидетеля, который видел мужчину живым. Но так ли это на самом деле?

В ролях
В ролях
Карина Андоленко
Карина Андоленко
Коля Спиридонов
Матвей Шкуратов
Александр Ткаченок
Павел Южаков-Харланчук
Павел Южаков-Харланчук
Диана Запрудская
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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2.8 IMDb
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Сезоны
Участок лейтенанта Качуры. Иллюзия охоты - Сезон 1 Сезон 1
2010, 4 эпизода
 
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