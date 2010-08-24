Ольга Подольская приезжает из Москвы в небольшой белорусский город, чтобы встретиться с отцом-профессором, уехавшим туда на охоту. Но неприятности начинаются еще на вокзале: сразу после прибытия кто-то крадет все ее вещи вместе с кошельком и паспортом. Ольга обращается в милицию, где ей обещают сделать все возможное и отправляют восвояси. В доме отца нет, но соседская девочка говорит, что он ушел на охоту. Правда, несколько дней назад. Вскоре профессора находят мертвым в лесу, но Ольга, увидев тело, утверждает, что это не ее отец. Она продолжает поиски, и однажды находит свидетеля, который видел мужчину живым. Но так ли это на самом деле?