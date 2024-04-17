Все лето насыпаю кофе на туалетную бумагу: забыла об одной деликатной проблеме

Не нужно солить воду в макаронах: шеф-повара в Италии за такое отбивают руки (только испортите любимую «Макфу»!)

Вот как чистили серебро хозяйки в СССР: средство копеечное, а результат отличный – теперь всегда так делаю

Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам

«Ликвидация» до сих пор шикарный сериал, но гляньте этот детектив с Пускепалисом: держит рейтинг 8+ уже 13 лет

«Те, которые плавать не умеют — те тест проходят»: вспомните старый фильм по кадру с лагерем

На НТВ показали свежий детектив – вышел «почти шедевр»: включил, пока жду «Первый отдел 6» и «Невский 8»

«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием

Скучаете по детству? Тогда для вас тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с коляской

Обожаю «Зверополис», но свежий мульт от Sony понравился в разы сильней: от анимации глаз не оторвать, от шуток надорвал живот