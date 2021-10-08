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Постер сериала Тотальный гарем
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Киноафиша Сериалы Тотальный гарем

Тотальный гарем (2021 - 2022)

Shuumatsu no Harem 18+
Год выпуска 2021
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 4 часа 35 минут

О чем сериал

Рэйто Мидзухара учился на кафедре передовых технологий вместе с Эрисой, с которой они знакомы ещё с начальных классов. Он уже давно влюблён в неё, но решился рассказать об этом только накануне судьбоносного дня — из-за страшной болезни юноша должен лечь в капсулу гибернации и уснуть на пять лет. Так он дождётся создания лекарства. На прощание Эриса обещает дождаться Рэйто. Вот только никто из них не подозревает, что станет с миром за эти пять лет сна. После пробуждения парню придётся столкнуться с совершенно неожиданными испытаниями.

В ролях
В ролях
Такуя Эгути
Нацуко Хара
Харука Сираиси
Ё Таити
Таити Итикава
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Сезоны
Тотальный гарем - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 11 эпизодов
 
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