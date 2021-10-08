Рэйто Мидзухара учился на кафедре передовых технологий вместе с Эрисой, с которой они знакомы ещё с начальных классов. Он уже давно влюблён в неё, но решился рассказать об этом только накануне судьбоносного дня — из-за страшной болезни юноша должен лечь в капсулу гибернации и уснуть на пять лет. Так он дождётся создания лекарства. На прощание Эриса обещает дождаться Рэйто. Вот только никто из них не подозревает, что станет с миром за эти пять лет сна. После пробуждения парню придётся столкнуться с совершенно неожиданными испытаниями.