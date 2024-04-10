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Постер сериала Тень Пустоты
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Киноафиша Сериалы Тень Пустоты

Тень Пустоты (2024 - 2024)

Xu wu bian jing 18+
Год выпуска 2024
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Bilibili
Продолжительность сериала 5 часов 12 минут

О чем сериал

После великой катастрофы мир накрыла Пустота — зона, в которой живут опасные монстры. Кровожадные твари пробираются к людям и безжалостно убивают их. Единственная защита от них — длинная песчаная полоса, ставшая линией обороны. Объединившись в борьбе со злом, человечество создало специальный альянс, бойцы которого обучены бороться с монстрами. Возглавляет подразделение самый опытный воин Ю Цзя. Он должен собрать команду и отправиться в самое сердце Пустоты, чтобы раз и навсегда покончить с угрозой. Однако появление загадочной девушки Корал меняет все планы Ю Цзя и ставит всю операцию под угрозу.

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Сезоны
Тень Пустоты - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 13 эпизодов
 
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