После великой катастрофы мир накрыла Пустота — зона, в которой живут опасные монстры. Кровожадные твари пробираются к людям и безжалостно убивают их. Единственная защита от них — длинная песчаная полоса, ставшая линией обороны. Объединившись в борьбе со злом, человечество создало специальный альянс, бойцы которого обучены бороться с монстрами. Возглавляет подразделение самый опытный воин Ю Цзя. Он должен собрать команду и отправиться в самое сердце Пустоты, чтобы раз и навсегда покончить с угрозой. Однако появление загадочной девушки Корал меняет все планы Ю Цзя и ставит всю операцию под угрозу.