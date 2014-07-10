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Постер сериала Любовная сцена
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Киноафиша Сериалы Любовная сцена

Любовная сцена (2014 - 2014)

Love Stage!! 18+
Год выпуска 2014
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 4 часа 10 минут

О чем сериал

Идзуми Сэна — страстный отаку, который обожает аниме «Девочка-воительница ЛалаЛулу» и мечтает стать мангакой. Его увлечение аниме возникло после психологической травмы, полученной в детстве, когда в возрасте 8 лет он снялся в рекламе в роли девочки. Его мать — актриса, отец — певец, а старший брат — известная рок-звезда, который, к тому же, слегка одержим своим младшим братом. Спустя десять лет Идзуми приглашают вновь сняться в рекламе, но на этот раз в роли невесты, и партнёром по съемкам становится известный актер Рёма Итидзё, который все эти годы считал Идзуми девушкой и был в него влюблен.

В ролях
В ролях
Саяка Охара
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Любовная сцена - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 10 эпизодов
 
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