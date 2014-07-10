Идзуми Сэна — страстный отаку, который обожает аниме «Девочка-воительница ЛалаЛулу» и мечтает стать мангакой. Его увлечение аниме возникло после психологической травмы, полученной в детстве, когда в возрасте 8 лет он снялся в рекламе в роли девочки. Его мать — актриса, отец — певец, а старший брат — известная рок-звезда, который, к тому же, слегка одержим своим младшим братом. Спустя десять лет Идзуми приглашают вновь сняться в рекламе, но на этот раз в роли невесты, и партнёром по съемкам становится известный актер Рёма Итидзё, который все эти годы считал Идзуми девушкой и был в него влюблен.