Постеры сериала «Плод Грисайи»

«Это не может быть смешно» — думаете вы, а потом смеетесь до истерики: топ-7 фильмов с циничным юмором

Сюжет почти как у «Зимородка», но на новый лад: почему зрители ждут «Мошенников» больше многих турецких сериалов осени

От санскрита до Пандоры: что на самом деле значит слово «Аватар» и почему Джеймс Кэмерон выбрал его для своей саги

«Ставки выше»: «Бэтмен» с Паттинсоном наступает на старые грабли — новые подробности о сиквеле настораживают

У нового детектива с Устюговым есть «двойник» на Западе — в России фанатов почти нет, но держится на экранах 20 лет

Реальная «Долгая прогулка» прошла в России задолго до экранизации Кинга: финал — почти как в фильме, а вот правила еще жестче

От «славянского киберпанка» до Кинга: в октябре выйдет сразу 7 новых сериалов — включите для фона, а очнетесь, когда закончится весь сезон

«Решил сыграть всех бюджетников»: НТВ готовит сюрприз любителям детективов — новинка со звездой «Лихача» и «Пса» в духе зарубежного «911»

Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса

Буря в мире «Гарри Поттера»: киносемья окончательно развалилась — новый жесткий выпад Роулинг все подтвердил