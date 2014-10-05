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Киноафиша Сериалы Плод Грисайи

Плод Грисайи (2014 - 2015)

Grisaia no Kajitsu 18+
Год выпуска 2014
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 9 часов 35 минут

О чем сериал

Юдзи Кадзами потерял родителей в 10 лет и попал в мир, где законы не имеют значения, а человеческие жизни ценятся не больше, чем травинка на ветру. Он быстро усвоил правила этого тёмного мира: его разум стал острым, как лезвие, рефлексы – безупречными, а принципы – гибкими, словно стальной клинок. Но даже сталь устаёт, и «рыцарь ночи» решил обратиться к знакомой, владелице частной школы, с просьбой позволить ему пожить жизнью обычного старшеклассника и насладиться простыми радостями. Ответ был утешителен: академия Михама, закрытая для посторонних, примет его, ведь здесь учатся всего пять девушек!

В ролях
В ролях
Сакурай Такахиро
Сакурай Такахиро
Hiroko Taguchi
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.9 IMDb
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Сезоны
Плод Грисайи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 13 эпизодов
 
Плод Грисайи - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 10 эпизодов
 
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