Юдзи Кадзами потерял родителей в 10 лет и попал в мир, где законы не имеют значения, а человеческие жизни ценятся не больше, чем травинка на ветру. Он быстро усвоил правила этого тёмного мира: его разум стал острым, как лезвие, рефлексы – безупречными, а принципы – гибкими, словно стальной клинок. Но даже сталь устаёт, и «рыцарь ночи» решил обратиться к знакомой, владелице частной школы, с просьбой позволить ему пожить жизнью обычного старшеклассника и насладиться простыми радостями. Ответ был утешителен: академия Михама, закрытая для посторонних, примет его, ведь здесь учатся всего пять девушек!