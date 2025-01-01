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Киноафиша Сериалы How to Kill Your Family

How to Kill Your Family ( - …)

How to Kill Your Family 18+
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix

О чем сериал

У Грейс сложная семья. Её отец — Саймон Артемис, миллиардер и безжалостный карьерист. Она — результат романа, о котором он утверждает, что не помнит, и Грейс вместе с её матерью были оставлены на произвол судьбы. После смерти матери и отказа со стороны людей, которые должны были её любить, Грейс превращает свою злость в нечто полезное: она начинает уничтожать своих отчуждённых родственников с помощью мрачно изобретательных методов. Грейс стремится к мести и солидному наследству, но её миссия только отдаляет её от того, что ей действительно нужно.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой Grace Bernard
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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