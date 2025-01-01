У Грейс сложная семья. Её отец — Саймон Артемис, миллиардер и безжалостный карьерист. Она — результат романа, о котором он утверждает, что не помнит, и Грейс вместе с её матерью были оставлены на произвол судьбы. После смерти матери и отказа со стороны людей, которые должны были её любить, Грейс превращает свою злость в нечто полезное: она начинает уничтожать своих отчуждённых родственников с помощью мрачно изобретательных методов. Грейс стремится к мести и солидному наследству, но её миссия только отдаляет её от того, что ей действительно нужно.