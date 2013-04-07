События разворачиваются в далеком будущем на окраине Галактики, где Человеческий Галактический Альянс сражается за выживание против инопланетной расы, называемой «Хидаасу». Во время ожесточенной битвы, молодой лейтенант Ред вместе со своим «гуманоидным мобильным оружием» Чембером попадает в пространственно-временной разлом. Очнувшись после длительного сна, Ред обнаруживает, что оказался на забытой всеми планете — Земле. Земля теперь полностью покрыта океанами, и люди живут на огромных корабельных флотилиях, добывая из глубин морей древние артефакты. Ред, не зная ничего о местной истории и культуре, попадает на флот Гаргантия, где его приютит 15-летняя Эми, работающая курьером. Всю жизнь Ред знал только войну, но теперь ему предстоит научиться жить в мире, который постоянно его удивляет.