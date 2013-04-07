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Постер сериала Гаргантия на зеленой планете
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Киноафиша Сериалы Гаргантия на зеленой планете

Гаргантия на зеленой планете (2013 - 2013)

Suisei no Gargantia 18+
Год выпуска 2013
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 5 часов 25 минут

О чем сериал

События разворачиваются в далеком будущем на окраине Галактики, где Человеческий Галактический Альянс сражается за выживание против инопланетной расы, называемой «Хидаасу». Во время ожесточенной битвы, молодой лейтенант Ред вместе со своим «гуманоидным мобильным оружием» Чембером попадает в пространственно-временной разлом. Очнувшись после длительного сна, Ред обнаруживает, что оказался на забытой всеми планете — Земле. Земля теперь полностью покрыта океанами, и люди живут на огромных корабельных флотилиях, добывая из глубин морей древние артефакты. Ред, не зная ничего о местной истории и культуре, попадает на флот Гаргантия, где его приютит 15-летняя Эми, работающая курьером. Всю жизнь Ред знал только войну, но теперь ему предстоит научиться жить в мире, который постоянно его удивляет.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Гаргантия на зеленой планете - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 13 эпизодов
 
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