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Киноафиша Сериалы Готика Актеры и роли

Актеры сериала «Готика»

Актеры сериала «Готика» Вся информация о сериале
Аои Юки
Аои Юки Aoi Yûki
Victorique de Blois Такуя Эгути
Такуя Эгути Takuya Eguchi
Kazuya Kujo
Масаки Аидзава Masaki Aizawa
Норико Ситая Noriko Shitaya
Hidenobu Kiuchi
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро Miyuki Sawashiro
Cordelia Gallo Кэйтлин Гласс
Кэйтлин Гласс Caitlin Glass
Ацуси Абэ Atsushi Abe
Тору Окава Tôru Ohkawa
Морган Берри Morgan Berry
Такаюки Суго
Такаюки Суго Takayuki Sugô
Джон Бургмейер
Джон Бургмейер John Burgmeier
АмаЛи
АмаЛи AmaLee
Z. Charles Bolton
Люси Кристиан Luci Christian
Аарон Дисмук
Аарон Дисмук Aaron Dismuke
Джули Эриксон
Джули Эриксон Juli Erickson
Акэно Ватанабэ Akeno Watanabe
Кацуносукэ Хори Katsunosuke Hori
Эмбер Ли Коннорс Amber Lee Connors
Коллин Клинкенберд
Коллин Клинкенберд Colleen Clinkenbeard
Элизабет Максвелл Elisabeth Maxwell
Cordelia Gallo
Люсьен Додж Lucien Dodge
Унсё Исидзука
Унсё Исидзука Unshō Ishizuka
Сацуки Юкино Satsuki Yukino
Ая Хисакава Aya Hisakawa
Джастин Кук Justin Cook
Унсё Исидзука Unsho Ishizuka
Чо Chō
Чарльз К. Кэмпбелл
Чарльз К. Кэмпбелл Charles C. Campbell
Р. Брюс Эллиотт R. Bruce Elliott
Такуя Киримото Takuya Kirimoto
Robert McCollum
Го Иноэ Go Inoue
Сё Хаями
Сё Хаями Sho Hayami
Justin Briner
Томоюки Симура Tomoyuki Shimura
Adam Michael Rowe
Тодд Хаберкорн
Тодд Хаберкорн Todd Haberkorn
Ray Hurd
Эрика Мендес Erica Mendez
Морган Лор
Морган Лор Morgan Laure
Бэн Хиура Ben Hiura
Мики Ито Miki Itō
Таиси Мурата Taishi Murata
Yoshinori Fujita
Takahiro Mizushima
Брэндон Поттер Brandon Potter
Крис Джордж
Крис Джордж Cris George
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро Miyuki Sawashiro
Аои Юки
Аои Юки Aoi Yûki
Такуя Эгути
Такуя Эгути Takuya Eguchi
Митико Нэя Michiko Neya
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