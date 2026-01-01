Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Готика
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Актеры сериала «Готика»
Вся информация о сериале
Аои Юки
Aoi Yûki
Victorique de Blois
Такуя Эгути
Takuya Eguchi
Kazuya Kujo
Масаки Аидзава
Masaki Aizawa
Норико Ситая
Noriko Shitaya
Hidenobu Kiuchi
Миюки Савасиро
Miyuki Sawashiro
Cordelia Gallo
Кэйтлин Гласс
Caitlin Glass
Ацуси Абэ
Atsushi Abe
Тору Окава
Tôru Ohkawa
Морган Берри
Morgan Berry
Такаюки Суго
Takayuki Sugô
Джон Бургмейер
John Burgmeier
АмаЛи
AmaLee
Z. Charles Bolton
Люси Кристиан
Luci Christian
Аарон Дисмук
Aaron Dismuke
Джули Эриксон
Juli Erickson
Акэно Ватанабэ
Akeno Watanabe
Кацуносукэ Хори
Katsunosuke Hori
Эмбер Ли Коннорс
Amber Lee Connors
Коллин Клинкенберд
Colleen Clinkenbeard
Элизабет Максвелл
Elisabeth Maxwell
Cordelia Gallo
Люсьен Додж
Lucien Dodge
Унсё Исидзука
Unshō Ishizuka
Сацуки Юкино
Satsuki Yukino
Ая Хисакава
Aya Hisakawa
Джастин Кук
Justin Cook
Унсё Исидзука
Unsho Ishizuka
Чо
Chō
Чарльз К. Кэмпбелл
Charles C. Campbell
Р. Брюс Эллиотт
R. Bruce Elliott
Такуя Киримото
Takuya Kirimoto
Robert McCollum
Го Иноэ
Go Inoue
Сё Хаями
Sho Hayami
Justin Briner
Томоюки Симура
Tomoyuki Shimura
Adam Michael Rowe
Тодд Хаберкорн
Todd Haberkorn
Ray Hurd
Эрика Мендес
Erica Mendez
Морган Лор
Morgan Laure
Бэн Хиура
Ben Hiura
Мики Ито
Miki Itō
Таиси Мурата
Taishi Murata
Yoshinori Fujita
Takahiro Mizushima
Брэндон Поттер
Brandon Potter
Крис Джордж
Cris George
Миюки Савасиро
Miyuki Sawashiro
Аои Юки
Aoi Yûki
Такуя Эгути
Takuya Eguchi
Митико Нэя
Michiko Neya
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