В княжестве Совилль, уютно расположившемся в центре альтернативной Европы 20-х годов, наступило затишье после Первой мировой войны. Простые люди заняты повседневными делами, а элита ищет развлечений. В престижной академии Св. Маргариты обучаются дети знатных семей. В эту школу из союзной Японии переводится Кадзуя Кудзё, младший сын семьи потомственных военных. Сразу по прибытии, он привлекает внимание местных учеников, склонных к мистицизму и суевериям, которые тут же нарекают его «ангелом смерти» и отвергают как чужака. Ища утешения, Кадзуя однажды находит путь в уединённую башню школьной библиотеки, где неожиданно встречает очаровательную девочку с золотыми волосами, одетую в стиле «готической лолиты». Удивительно, но она уже давно его ждала! Оказывается, Викторика, внебрачная дочь местного аристократа, фактически заточена в академии, как в золотой клетке. Единственным её развлечением были визиты сводного брата, Гревиля де Блуа, который, ради скуки вступив в полицию, снискал себе репутацию гения благодаря её помощи. С появлением Кадзуи всё меняется. Викторика наконец-то почувствовала вкус свободы и радость от возможности лично разгадывать криминальные загадки. Теперь она — новый великий детектив, и вместе с верным спутником Кадзуей они готовы бросить вызов любым тайным обществам и преступникам, кем бы те ни были!