Два клана ниндзя, Ига и Кога, веками враждовали друг с другом. Клинки сверкали, кровь лилась рекой, пока их противостояние не прекратил местный лорд Хаттори Ханзо, наложив запрет на вражду через договор. Время шло, и хотя вековая ненависть слегка утихла, она продолжала тлеть в сердцах. Всё изменилось, когда между кланами появились двое влюблённых — юноша и девушка, решившие вступить в союз, чтобы положить конец древним распрям. Но судьба оказалась жестока. Правители, желавшие использовать вражду Ига и Кога в своих интересах, разорвали договор о ненападении. Было решено, что от каждого клана выйдут по десять ниндзя, чтобы сражаться до последней капли крови, и тот, кто останется в живых, будет объявлен победителем.