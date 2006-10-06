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Постер сериала Василиск
Постер сериала Василиск
Постер сериала Василиск
Постер сериала Василиск
Постер сериала Василиск
Постер сериала Василиск
Постер сериала Василиск
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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7 постеров
Киноафиша Сериалы Василиск

Василиск (2006 - 2018)

Basilisk 18+
Год выпуска 2006
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут

О чем сериал

Два клана ниндзя, Ига и Кога, веками враждовали друг с другом. Клинки сверкали, кровь лилась рекой, пока их противостояние не прекратил местный лорд Хаттори Ханзо, наложив запрет на вражду через договор. Время шло, и хотя вековая ненависть слегка утихла, она продолжала тлеть в сердцах. Всё изменилось, когда между кланами появились двое влюблённых — юноша и девушка, решившие вступить в союз, чтобы положить конец древним распрям. Но судьба оказалась жестока. Правители, желавшие использовать вражду Ига и Кога в своих интересах, разорвали договор о ненападении. Было решено, что от каждого клана выйдут по десять ниндзя, чтобы сражаться до последней капли крови, и тот, кто останется в живых, будет объявлен победителем.

В ролях
В ролях
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро
Misa Watanabe
Yasushi Miyabayashi
Косукэ Ториуми
Косукэ Ториуми
Хатано Ватару
Сё Хаями
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.8 IMDb
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Сезоны
Василиск - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 24 эпизода
 
Василиск - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 24 эпизода
 
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