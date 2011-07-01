В живописном городе находится храм Укасима, посвящённый богам озера. Семья Кисараги ведёт спокойную жизнь при храме, исполняя свои духовные обязанности: Кисараги Тадаёси служит настоятелем, а его дочь Сая — жрицей. Сая, будучи ученицей второго класса старшей школы Санбара, живёт обычной жизнью подростка, посещая занятия и общаясь с друзьями. Однако это лишь одна сторона её жизни. На хрупкие плечи девушки возложена важная миссия — истреблять «древности», опасные существа с нечеловеческой силой, которые охотятся на людей. Только Сая способна их победить, и, вооружившись священной катаной, она сражается, чтобы защитить людей и любимого отца. Но какие испытания ждут её на этом пути?