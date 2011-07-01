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Постер сериала Кровь-С
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Киноафиша Сериалы Кровь-С

Кровь-С (2011 - 2011)

Blood-C 18+
Год выпуска 2011
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал MBS
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

В живописном городе находится храм Укасима, посвящённый богам озера. Семья Кисараги ведёт спокойную жизнь при храме, исполняя свои духовные обязанности: Кисараги Тадаёси служит настоятелем, а его дочь Сая — жрицей. Сая, будучи ученицей второго класса старшей школы Санбара, живёт обычной жизнью подростка, посещая занятия и общаясь с друзьями. Однако это лишь одна сторона её жизни. На хрупкие плечи девушки возложена важная миссия — истреблять «древности», опасные существа с нечеловеческой силой, которые охотятся на людей. Только Сая способна их победить, и, вооружившись священной катаной, она сражается, чтобы защитить людей и любимого отца. Но какие испытания ждут её на этом пути?

В ролях
В ролях
Кэидзи Фудзивара
Kenji Nojima
Atsushi Abe
Tatsuhisa Suzuki
Масуми Асано
Мисато Фукуэн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Сезоны
Кровь-С - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 12 эпизодов
 
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