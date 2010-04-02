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Постер сериала Второй размер, интим предлагать!
Постер сериала Второй размер, интим предлагать!
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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2 постера
Киноафиша Сериалы Второй размер, интим предлагать!

Второй размер, интим предлагать! (2010 - 2010)

B Gata H Kei 18+
Год выпуска 2010
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

В мире, где девственность определяется наличием кошачьих ушей и хвоста, некоторые люди предопределены создавать боевые дуэты, связанные общим именем, выбранным еще до их рождения. Рицука на первый взгляд кажется угрюмым и безразличным подростком, но за этой внешностью скрывается раненая и напуганная душа ребёнка, пережившего трагедию. Он нашёл обгоревшее тело своего старшего брата Сэмэя, что привело к появлению второй личности внутри него. В первый день в новой школе Рицука встречает Соби, который утверждает, что был знаком с Сэмэем.

В ролях
В ролях
Юкари Тамура
Юкари Тамура
Atsushi Abe
Izumi Kitta
Юи Хориэ
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.1 IMDb
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Сезоны
Второй размер, интим предлагать! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 12 эпизодов
 
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