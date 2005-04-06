В мире, где девственность определяется наличием кошачьих ушей и хвоста, некоторые люди предопределены создавать боевые дуэты, связанные общим именем, выбранным еще до их рождения. Рицука на первый взгляд кажется угрюмым и безразличным подростком, но за этой внешностью скрывается раненая и напуганная душа ребёнка, пережившего трагедию. Он нашёл обгоревшее тело своего старшего брата Сэмэя, что привело к появлению второй личности внутри него. В первый день в новой школе Рицука встречает Соби, который утверждает, что был знаком с Сэмэем.