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Постер сериала Нелюбимый
Постер сериала Нелюбимый
Постер сериала Нелюбимый
Постер сериала Нелюбимый
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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4 постера
Киноафиша Сериалы Нелюбимый

Нелюбимый (2005 - 2005)

Loveless 18+
Год выпуска 2005
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Asahi
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

В мире, где девственность определяется наличием кошачьих ушей и хвоста, некоторые люди предопределены создавать боевые дуэты, связанные общим именем, выбранным еще до их рождения. Рицука на первый взгляд кажется угрюмым и безразличным подростком, но за этой внешностью скрывается раненая и напуганная душа ребёнка, пережившего трагедию. Он нашёл обгоревшее тело своего старшего брата Сэмэя, что привело к появлению второй личности внутри него. В первый день в новой школе Рицука встречает Соби, который утверждает, что был знаком с Сэмэем.

В ролях
В ролях
Дзюн Фукуяма
Дзюн Фукуяма
Kana Ueda
Хироюки Ёсино
Такэхито Коясу
Ами Косимидзу
Mitsuki Saiga
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Нелюбимый - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 12 эпизодов
 
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