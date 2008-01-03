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Постер сериала Розарио + Вампир
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Киноафиша Сериалы Розарио + Вампир

Розарио + Вампир (2008 - 2008)

Rosario + Vampire 18+
Год выпуска 2008
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 10 часов 50 минут

О чем сериал

15-летний Цукунэ Аоно, беззаботный и ленивый, провалил вступительные экзамены в старшую школу, где учатся все его друзья. Казалось бы, целый год потерян, но отец неожиданно находит приглашение в загадочную Призрачную Академию, где принимают студентов с любыми оценками. Радостные родители отправили сына в дорогу, не задумываясь о последствиях. Цукунэ начал осознавать это, когда автобус, выйдя из длинного туннеля, попал в мир, который больше напоминал творение Лавкрафта: красное небо, отсутствие сотовой связи и говорящие мыши. Однако все тревоги мгновенно забылись, когда на Цукунэ буквально с неба упала загадочная красавица Мока, ищущая друзей, в число которых он сразу же записался. И кто бы беспокоился о том, что обычный парень оказался в школе, полной нечисти и «йокаев», которые пытаются приспособиться к жизни среди людей? Ну и что, что в его классе учатся огр-людоед, ведьма, оборотень и суккуб? Разве в обычной японской школе лучше? Даже тот факт, что снятие нательного крестика с пышной груди новой подруги превращает её в могущественного вампира, Принцессу монстров, уже не пугает юного философа, который понял: главное — не внешность, а внутренний мир!

В ролях
В ролях
Нана Мидзуки
Риэ Кугимия
Риэ Кугимия
Такэхито Коясу
Saeko Chiba
Кикуко Иноуэ
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Розарио + Вампир - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 13 эпизодов
 
Розарио + Вампир - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2008, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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