15-летний Цукунэ Аоно, беззаботный и ленивый, провалил вступительные экзамены в старшую школу, где учатся все его друзья. Казалось бы, целый год потерян, но отец неожиданно находит приглашение в загадочную Призрачную Академию, где принимают студентов с любыми оценками. Радостные родители отправили сына в дорогу, не задумываясь о последствиях. Цукунэ начал осознавать это, когда автобус, выйдя из длинного туннеля, попал в мир, который больше напоминал творение Лавкрафта: красное небо, отсутствие сотовой связи и говорящие мыши. Однако все тревоги мгновенно забылись, когда на Цукунэ буквально с неба упала загадочная красавица Мока, ищущая друзей, в число которых он сразу же записался. И кто бы беспокоился о том, что обычный парень оказался в школе, полной нечисти и «йокаев», которые пытаются приспособиться к жизни среди людей? Ну и что, что в его классе учатся огр-людоед, ведьма, оборотень и суккуб? Разве в обычной японской школе лучше? Даже тот факт, что снятие нательного крестика с пышной груди новой подруги превращает её в могущественного вампира, Принцессу монстров, уже не пугает юного философа, который понял: главное — не внешность, а внутренний мир!