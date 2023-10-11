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Постер сериала Почти настоящий детектив
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Киноафиша Сериалы Почти настоящий детектив

Почти настоящий детектив (2023 - …)

True Crime Story: Citizen Detective 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал AMC
Продолжительность сериала 4 часа 30 минут

О чем сериал

В документальном цикле собраны криминальные истории из жизни обычных людей, которые наравне с полицией бросают все силы на то, чтобы раскрыть преступление, коснувшееся их. Так, семья молодой девушки, найденной мертвой в постели, не верит в версию о передозировке наркотиками и начинает собственное расследование. А мать и сестра молодого человека, погибшего, со слов очевидцев, от падения с велосипеда, выходят на улицы, чтобы найти ответы на мучающие их вопросы. Эти и другие истории объединены в цикл про детективов из народа.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Почти настоящий детектив - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
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