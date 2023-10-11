В документальном цикле собраны криминальные истории из жизни обычных людей, которые наравне с полицией бросают все силы на то, чтобы раскрыть преступление, коснувшееся их. Так, семья молодой девушки, найденной мертвой в постели, не верит в версию о передозировке наркотиками и начинает собственное расследование. А мать и сестра молодого человека, погибшего, со слов очевидцев, от падения с велосипеда, выходят на улицы, чтобы найти ответы на мучающие их вопросы. Эти и другие истории объединены в цикл про детективов из народа.