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Постер сериала Не моя вина, что я не популярна!
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Киноафиша Сериалы Не моя вина, что я не популярна!

Не моя вина, что я не популярна! (2013 - 2013)

Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaete mo Omaera ga Warui! 18+
Год выпуска 2013
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Пятнадцатилетняя Томоко Куроки отлично разбирается в отомэ-играх, аниме и ранобэ. Она с нетерпением ждёт, когда перейдёт в старшие классы, уверенная, что её большой опыт общения в видеоиграх поможет ей стать центром внимания в любой компании. Однако реальность оказывается совсем другой: Томоко оказывается замкнутой одиночкой, которая испытывает трудности в общении с людьми, кроме своей семьи и единственной подруги. Поняв, что одноклассники не спешат сближаться с ней, она решает, что пора что-то менять.

В ролях
В ролях
Izumi Kitta
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.1 IMDb
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Сезоны
Не моя вина, что я не популярна! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 12 эпизодов
 
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