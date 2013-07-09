Пятнадцатилетняя Томоко Куроки отлично разбирается в отомэ-играх, аниме и ранобэ. Она с нетерпением ждёт, когда перейдёт в старшие классы, уверенная, что её большой опыт общения в видеоиграх поможет ей стать центром внимания в любой компании. Однако реальность оказывается совсем другой: Томоко оказывается замкнутой одиночкой, которая испытывает трудности в общении с людьми, кроме своей семьи и единственной подруги. Поняв, что одноклассники не спешат сближаться с ней, она решает, что пора что-то менять.