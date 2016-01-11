Недавно жизнь Харухиро кардинально изменилась. Очнувшись в полной темноте, он обнаружил себя в неизвестном помещении, окружённым толпой незнакомцев. Но на этом сюрпризы не закончились: выйдя наружу, они поняли, что оказались в странном мире под названием Гримгал и совершенно ничего о себе не помнят, кроме своих имён. Ни Харухиро, ни его новые знакомые не имеют ни малейшего понятия, откуда они пришли и как попали в Гримгал, так что им остаётся только одно — пытаться выжить в незнакомой реальности. К счастью, для новичков, как они, в Гримгале есть опытные наставники и даже возможность найти работу. Самый простой путь — вступить в ряды добровольцев и помогать местным жителям защищать границы от гоблинов и других опасных существ. Однако Харухиро и четверым другим новобранцам не повезло: их никто не принял в существующие отряды, и им пришлось создать свою собственную команду. Команду, состоящую из слабаков, которой предстоит пройти через долгие тренировки и множество разочарований.