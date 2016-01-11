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Постер сериала Гримгал пепла и иллюзий
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Киноафиша Сериалы Гримгал пепла и иллюзий

Гримгал пепла и иллюзий (2016 - 2016)

Hai to Gensou no Grimgar 18+
Год выпуска 2016
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Недавно жизнь Харухиро кардинально изменилась. Очнувшись в полной темноте, он обнаружил себя в неизвестном помещении, окружённым толпой незнакомцев. Но на этом сюрпризы не закончились: выйдя наружу, они поняли, что оказались в странном мире под названием Гримгал и совершенно ничего о себе не помнят, кроме своих имён. Ни Харухиро, ни его новые знакомые не имеют ни малейшего понятия, откуда они пришли и как попали в Гримгал, так что им остаётся только одно — пытаться выжить в незнакомой реальности. К счастью, для новичков, как они, в Гримгале есть опытные наставники и даже возможность найти работу. Самый простой путь — вступить в ряды добровольцев и помогать местным жителям защищать границы от гоблинов и других опасных существ. Однако Харухиро и четверым другим новобранцам не повезло: их никто не принял в существующие отряды, и им пришлось создать свою собственную команду. Команду, состоящую из слабаков, которой предстоит пройти через долгие тренировки и множество разочарований.

В ролях
В ролях
Hiroki Takahashi
Даисукэ Намикава
Хироки Ясумото
Хироюки Ёсино
Симадзаки Нобунага
Симадзаки Нобунага
Микако Комацу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Гримгал пепла и иллюзий - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 12 эпизодов
 
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