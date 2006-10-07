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Постер сериала Учитель-мафиози Реборн!
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Киноафиша Сериалы Учитель-мафиози Реборн!

Учитель-мафиози Реборн! (2006 - 2010)

Katei Kyoshi Hitman Reborn! 18+
Год выпуска 2006
Всего сезонов 9 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Продолжительность сериала 101 час 30 минут
В ролях
В ролях
Hidenobu Kiuchi
Кэнъитиро Охаси
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Учитель-мафиози Реборн! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 33 эпизода
 
Учитель-мафиози Реборн! - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2007, 32 эпизода
 
Учитель-мафиози Реборн! - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2008, 8 эпизодов
 
Учитель-мафиози Реборн! - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2008, 28 эпизодов
 
Учитель-мафиози Реборн! - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2008, 39 эпизодов
 
Учитель-мафиози Реборн! - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2009, 13 эпизодов
 
Учитель-мафиози Реборн! - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2009, 24 эпизода
 
Учитель-мафиози Реборн! - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2010, 12 эпизодов
 
Учитель-мафиози Реборн! - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2010, 14 эпизодов
 
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