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Учитель-мафиози Реборн!
Учитель-мафиози Реборн! (2006 - 2010)
Katei Kyoshi Hitman Reborn!
18+
комедия
боевик
приключения
аниме
Год выпуска
2006
Всего сезонов
9 сезонов
Эпизод длится
30 минут
Продолжительность сериала
101 час 30 минут
В ролях
В ролях
Hidenobu Kiuchi
Кэнъитиро Охаси
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
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голосов
7.6
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2006,
33 эпизода
Сезон 2 / Season 2
2007,
32 эпизода
Сезон 3 / Season 3
2008,
8 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
2008,
28 эпизодов
Сезон 5 / Season 5
2008,
39 эпизодов
Сезон 6 / Season 6
2009,
13 эпизодов
Сезон 7 / Season 7
2009,
24 эпизода
Сезон 8 / Season 8
2010,
12 эпизодов
Сезон 9 / Season 9
2010,
14 эпизодов
Отзывы о сериале
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