Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Хеталия и страны Оси Цитаты

Цитаты из сериала Хеталия и страны Оси

[Англия пытается проклясть Германию, вызывая демона через магический ритуал]
Великобритания Взываю к тебе, из дальних земель! Явись!
[Г голова России возникает через пентаграмму на полу]
Россия Ты звал?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Italy Давно я с тобой не спал, Романо.
Romano Заткнись! У тебя должно быть как минимум две кровати!
Italy Как странно... Обычно я сплю вместе с Германией и Японией.
Romano [Берёт Италия за горло] Ты всё ещё с ними ладишь!
[Повторно бьёт головой о голову своего брата]
Italy Бро, я не могу дышать. Бро, я не могу дышать!
[Смена на офис Германии; его телефон звучит. Он отвечает]
Italy Германия, спаси меня! Я на своей кровати, а мой брат – ох!
Romano Не там!
Italy Он застрял! АУ!
Romano Положи трубку, дурак!
Italy ВЫТАЩИ ЕЁ!
Romano Убери её!
[Линия обрывается]
Germany [Слегка смущён] Его брат... застрял... "ау"... вытаскивай...
[Германия врывается в комнату Италии]
Italy Италия, ты в порядке! Что происходит-!
[Он понимает, что волосатые локоны братьев просто перепутаны друг с другом]
Italy Германия, ты опоздал!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Россия, Америка, Англия, Франция и Китай жарят зефир на огне, пока Англия поёт демоническую песню]
Англия Огонь разгорается и сжигает его до чёрного угля./Поджигает его с боков и сжигает до чёрного угля./Он не оставляет ни следа...
Америка [Истерично] Мне кажется, мы призываем какого-то дьявола или что-то в этом роде!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Austria Ты идиот! Зачем ты стал союзником Италии?
Germany Ну... скажем так, что тут гораздо больше, чем ты думаешь. Лучше, чтобы людей было больше на нашей стороне, не так ли?
Austria Нет! Он, наверное, прямо сейчас массово производит белые флаги! Я покажу, насколько я зол, на этом пианино.
Germany Ладно, давай.
[Австрия начинает играть продолжительное произведение. Германия терпеливо ждет.]
Austria Теперь ты понимаешь?
Germany Так твой гнев — это Шопен...?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Germany [За кадром] Однажды ночью я плохо спал и открыл глаза...
[переход к взъерошенному мужчине, стоящему над ним]
Germany чтобы найти какого-то странного паренька, уставившегося на меня.
Roman Empire Что? Так это союзник Италии? По какой-то причине мне немного досадно.
Germany Кто ты, чертов ублюдок!
Roman Empire Что ты сказал? Ты должен быть реально безграмотным, если не знаешь, кто я. Как видишь, из-за моей скульптурной красоты и силы как сталь, я не кто иной, как великий Римская Империя, верховный правитель Средиземноморья!
[Германия направляет на него пистолет]
Germany Убирайся, ты подозрительный проходимец! Что ты замышляешь? И еще, выдавать себя за Римскую Империю, человека, к которому я испытываю глубокое уважение, непозволительно!
Roman Empire Я серьезно...
Germany Закрой свою глотку! С этого момента говори только, когда отвечаешь на мои вопросы. Кто ты, чертов ублюдок?
Germany Ого, еда!
[откусывает сырой картофель]
Germany Я великий Римская Империя.
Germany Из-за того, что ты только что сказал, я решил прострелить тебе голову.
Roman Empire Не кипятись так! Давай, ты слышал мой прекрасный голос, помнишь?
Germany Это был ты? Так почему ты здесь?
Roman Empire О да, я забыл!
[откидывает одеяло Германии и показывает спящего Италия, явно довольного]
Roman Empire Я пришел повидать своего дорогого внука!
Germany Подожди! Почему он в моей постели?
Roman Empire [Обнимает Италию] Боже, ты такой чертовски милый! Ты такой хороший мальчик!
Germany Сон! Этот все сон!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Italy На днях я съел ужасно противную пиццу. Это сделал Англия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Germany [Германия обучает Италию] Ладно, начнем с инструкций. Сегодня мы разбираем ваши взаимодействия в армии с подчиненными!
Italy [ salutes] Да, сэр! Гер - э, капитан!
Germany Хорошо, во-первых. Прежде чем они станут вашими подчиненными, они еще и люди. Поэтому важно обращаться с ними осторожно.
Italy [Гладит кота, которого держит] Осторожно? Гладить, гладить.
Germany А иногда нужно быть строгим!
Italy Строго! Лапу на выход!
[Повторно сжимает лапу кота]
Italy Сжать, сжать, сжать, сжать, сжать, сжать, сжать, сжать, сжать, сжать, сжать, сжать!
[кот лижет Италию в лицо. Он кричит]
Italy Капитан! Что происходит? Это мятеж! Это мятеж!
Germany Что, черт возьми, ты делаешь, Италия!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Germany Дорогой дневник. Сегодня на Италию напали Англия и Франция, пока меня не было.
[Режиссерская зарисовка: Англия ударяет Италию по голове]
Italy [Скуля] Ве, ве, ве, ве, ве, ве...
Germany Эй! Хватит бить Италию, пока меня нет!
[Англия убегает]
Germany Вернись! Ударь его снова, и я сделаю из Ионы сердце!
[Бежит за ним]
France На!
[Ударяет Италию, пока тот плачет]
Germany [За кадром] ХВАТИТ ЭТО ДЕЛАТЬ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Италия [По телефону с Японией] Слушай! Я встала раньше Германии, прикинь!
Япония Серьезно? Мы должны отметить это событие блюдом из красного риса с фасолью!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Germany [Тренируя Италию, держа гранату] Я научу тебя, как пользоваться гранатой. Сначала убери и выбрось чеку, чтобы разблокировать её.
[Убирает чеку зубами и бросает гранату, которая взрывается с огромным шумом на обрыве перед ними]
Germany А потом бросай её в сторону врага... так это и делается. Думаешь, справишься?
Italy [Озадачен, как обычно] Да, понял! Если только это, думаю, я смогу, если постараюсь!
Germany [В это время в него что-то попадает в голову] Эй, не бросай это в-!
[Поворачивается и видит, что его попали гранатной чекой, а Италия держит гранату во рту, напевая.]
Germany Ты всё перепутал! Перепутал! Давай, бросай скорее! Если ты не бросишь, ты «бум» сделаешь!
[Кричит в ужасе]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Германия делает покупки в супермаркете, пока на фоне комментирует рассказчик на японском и английском]
Narrator Ты немец. Покупаешь. К счастью, ты смог добыть кучу колбас, но касса действительно переполнена.
[Мы видим все страны, выстроившиеся в очереди у кассы, с Германией в конце]
Narrator Это потому, что кассир испанец, известный своим беззаботным и легким образом жизни. Поэтому переполненная касса — для них обычное дело. Усугубляет ситуацию то, что беззаботный грек выкладывает свои покупки *очень* медленно. Эта сцена естественна для Греции.
[Южный итальянец, не обращая внимания, влезает в очередь в двух человек перед Германией, который начинает проявлять раздражение]
Narrator Потом итальянец влезает в очередь. В Италии это нормально. Это тебя раздражает? Австриец перед тобой даже злее.
Spain О, правда?
Greece Да.
Spain О, правда?
Greece Да.
Spain О, правда?
Greece Да.
Narrator О, нет! Теперь испанец и грек начали разговаривать!
Italy [Подходит и становится в очередь позади Германии] Ве, ве, ве, ве, ве, ве, ве, ве...
Narrator Еще один итальянец. Он не влез в очередь, но он очень громкий. Японец хочет что-то сказать, но сдерживается.
Austria [к кассиру среди нарастающего шума] Эй, ты! Принимай свою работу всерьёз! Смотри, как длинная очередь! Слушаешь, дурак!
Russia Не знаю, для меня очередь выглядит нормально.
Spain [Совершенно не замечая хаоса] О, правда?
Austria На бога ради!
Sweden Еще один мирный день...
Finland Ну что ж, пока мы ждем в очереди, я расскажу тебе забавный анекдот!
[вся очередь теперь взорвалась болтовнёй, ссорами и Америкой, громко смеющейся на фоне. Кажется, Германия на грани]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс
Когда дед Слава снова выйдет на охоту? Кто родит и какие новые герои появятся? Все о дате выхода и событиях 3 сезона «Вампиров средней полосы»
2 сезона по 6 эпизодов: «Острые козырьки» возвращаются — Netflix и BBC готовят новый сериал про Шелби в послевоенном Бирмингеме
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше