[Германия делает покупки в супермаркете, пока на фоне комментирует рассказчик на японском и английском]
Narrator
Ты немец. Покупаешь. К счастью, ты смог добыть кучу колбас, но касса действительно переполнена.
[Мы видим все страны, выстроившиеся в очереди у кассы, с Германией в конце]
Narrator
Это потому, что кассир испанец, известный своим беззаботным и легким образом жизни. Поэтому переполненная касса — для них обычное дело. Усугубляет ситуацию то, что беззаботный грек выкладывает свои покупки *очень* медленно. Эта сцена естественна для Греции.
[Южный итальянец, не обращая внимания, влезает в очередь в двух человек перед Германией, который начинает проявлять раздражение]
Narrator
Потом итальянец влезает в очередь. В Италии это нормально. Это тебя раздражает? Австриец перед тобой даже злее.
Spain
О, правда?
Greece
Да.
Spain
О, правда?
Greece
Да.
Spain
О, правда?
Greece
Да.
Narrator
О, нет! Теперь испанец и грек начали разговаривать!
Italy
[Подходит и становится в очередь позади Германии] Ве, ве, ве, ве, ве, ве, ве, ве...
Narrator
Еще один итальянец. Он не влез в очередь, но он очень громкий. Японец хочет что-то сказать, но сдерживается.
Austria
[к кассиру среди нарастающего шума] Эй, ты! Принимай свою работу всерьёз! Смотри, как длинная очередь! Слушаешь, дурак!
Russia
Не знаю, для меня очередь выглядит нормально.
Spain
[Совершенно не замечая хаоса] О, правда?
Austria
На бога ради!
Sweden
Еще один мирный день...
Finland
Ну что ж, пока мы ждем в очереди, я расскажу тебе забавный анекдот!
[вся очередь теперь взорвалась болтовнёй, ссорами и Америкой, громко смеющейся на фоне. Кажется, Германия на грани]