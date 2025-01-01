Italy Давно я с тобой не спал, Романо.

Romano Заткнись! У тебя должно быть как минимум две кровати!

Italy Как странно... Обычно я сплю вместе с Германией и Японией.

Romano [Берёт Италия за горло] Ты всё ещё с ними ладишь!

[Повторно бьёт головой о голову своего брата]

Italy Бро, я не могу дышать. Бро, я не могу дышать!

[Смена на офис Германии; его телефон звучит. Он отвечает]

Italy Германия, спаси меня! Я на своей кровати, а мой брат – ох!

Romano Не там!

Italy Он застрял! АУ!

Romano Положи трубку, дурак!

Italy ВЫТАЩИ ЕЁ!

Romano Убери её!

[Линия обрывается]

Germany [Слегка смущён] Его брат... застрял... "ау"... вытаскивай...

[Германия врывается в комнату Италии]

Italy Италия, ты в порядке! Что происходит-!

[Он понимает, что волосатые локоны братьев просто перепутаны друг с другом]