Легендарный самурай эпохи Сэнгоку, Тоёхиса Симадзу, участвует в великой битве при Сэкигахаре. Ему удается смертельно ранить вражеского полководца Наомасу Ии, но и сам он получает тяжелые ранения. Истекающий кровью и израненный, Тоёхиса пытается покинуть поле боя, но внезапно оказывается в длинном коридоре, полном дверей. Там его встречает человек в очках по имени Мурасаки. Он великодушно направляет израненного самурая к ближайшей двери. Тоёхиса теряет сознание и приходит в себя уже в другом месте — не на небесах, как можно было бы подумать, а в параллельном мире!