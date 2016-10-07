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Постер сериала Скитальцы
Постер сериала Скитальцы
Постер сериала Скитальцы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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3 постера
Киноафиша Сериалы Скитальцы

Скитальцы (2016 - 2016)

Drifters 18+
Год выпуска 2016
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Легендарный самурай эпохи Сэнгоку, Тоёхиса Симадзу, участвует в великой битве при Сэкигахаре. Ему удается смертельно ранить вражеского полководца Наомасу Ии, но и сам он получает тяжелые ранения. Истекающий кровью и израненный, Тоёхиса пытается покинуть поле боя, но внезапно оказывается в длинном коридоре, полном дверей. Там его встречает человек в очках по имени Мурасаки. Он великодушно направляет израненного самурая к ближайшей двери. Тоёхиса теряет сознание и приходит в себя уже в другом месте — не на небесах, как можно было бы подумать, а в параллельном мире!

В ролях
В ролях
Акира Исида
Акира Исида
Сакурай Такахиро
Сакурай Такахиро
Ютака Аояма
Юити Накамура
Tomokazu Sugita
Дзюндзи Мадзима
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Скитальцы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 12 эпизодов
 
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