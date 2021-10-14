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Киноафиша Сериалы Сторона защиты

Сторона защиты (2021 - …)

True Crime Story: Indefensible 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 20 минут
Телеканал Sundance TV
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Известная писательница, комик и журналистка Джена Фридман отправляется в путешествие по США в попытке разобраться в самых запутанных уголовных делах, прогремевших на всю страну. Ее внимание сфокусировано не на личностях преступников, а на том, как социальная обстановка становится причиной правонарушений, и на том, и какие проблемы существуют в системе правосудия. Джена берет интервью у различных участников уголовных дел, задавая вопросы, которые не оставляют им шансов оправдаться и уйти от ответов. Острый ум, едкий сарказм и поразительная прямолинейность ведущей сбивает с толку самых прожженных адвокатов и чиновников. А Фридман раз за разом вскрывает неэффективность юридической системы, указывая на явные ошибки в работе тех, кто должен вершить правосудие.

В ролях
В ролях
Джена Фридман
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Сезоны
Сторона защиты - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Сторона защиты - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 6 эпизодов
 
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