Известная писательница, комик и журналистка Джена Фридман отправляется в путешествие по США в попытке разобраться в самых запутанных уголовных делах, прогремевших на всю страну. Ее внимание сфокусировано не на личностях преступников, а на том, как социальная обстановка становится причиной правонарушений, и на том, и какие проблемы существуют в системе правосудия. Джена берет интервью у различных участников уголовных дел, задавая вопросы, которые не оставляют им шансов оправдаться и уйти от ответов. Острый ум, едкий сарказм и поразительная прямолинейность ведущей сбивает с толку самых прожженных адвокатов и чиновников. А Фридман раз за разом вскрывает неэффективность юридической системы, указывая на явные ошибки в работе тех, кто должен вершить правосудие.