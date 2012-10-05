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Киноафиша Сериалы Проект Кей

Проект Кей (2012 - 2015)

K 18+
Год выпуска 2012
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 10 часов 50 минут

О чем сериал

В мире будущего господствуют молодежные банды, члены которых обладают сверхъестественными способностями. Их боятся как власти, так и обычные преступники, но всё равно сотрудничают с ними. Банды различаются по именам и цветам стихий, которыми владеют их бойцы. Пока в городе идёт противостояние между «красными» и «синими», на райском острове, где находится школа «Асинака», 17-летний Ясиро Исана, известный как Сиро, спокойно обедал со своей кошкой. Но стоило ему отправиться в путь, как начался настоящий хаос: за ним погнались гопники, появился странный меченосец, кошка превратилась в обнажённую красавицу, а сам Сиро узнал, что у него есть близнец-серийный убийца, с которым хотят поговорить члены Красной Банды и многие другие.

В ролях
В ролях
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро
Сакурай Такахиро
Сакурай Такахиро
Дзюн Фукуяма
Дзюн Фукуяма
Риэ Кугимия
Риэ Кугимия
Даисукэ Намикава
Кэндзиро Цуда
Кэндзиро Цуда
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Проект Кей - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 13 эпизодов
 
Проект Кей - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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