В мире будущего господствуют молодежные банды, члены которых обладают сверхъестественными способностями. Их боятся как власти, так и обычные преступники, но всё равно сотрудничают с ними. Банды различаются по именам и цветам стихий, которыми владеют их бойцы. Пока в городе идёт противостояние между «красными» и «синими», на райском острове, где находится школа «Асинака», 17-летний Ясиро Исана, известный как Сиро, спокойно обедал со своей кошкой. Но стоило ему отправиться в путь, как начался настоящий хаос: за ним погнались гопники, появился странный меченосец, кошка превратилась в обнажённую красавицу, а сам Сиро узнал, что у него есть близнец-серийный убийца, с которым хотят поговорить члены Красной Банды и многие другие.