218 млн просмотров: феномен 38-й серии «Маши и Медведя» «Нынче все наоборот», которую пересматривают чаще, чем свежие мультпремьеры

9,2 млн просмотров за 48 часов и 8,2 на КП: «Лэндмен» вышел на уровень мировых хитов и стал главной премьерой Paramount+

«Я уже пересмотрел это раз 10»: новый отрывок 5 сезона «Очень странных дел» от Netflix свел фанатов с ума — 58 секунд счастья

«У него есть секреты, которые мешают»: жив ли Хоппер в сериале «Очень странные дела» – освежаем память перед 5-м сезоном

«У Джексона – холодное, чисто коммерческое кино»: забытая советская экранизация «Властелина колец» оказалась лучше голливудской

Вместо войны за город – война за гору: нашли идеальную замену «Сынов анархии» – с тем самым Рыжим в главной роли (и всего на 2 сезона)

«Мог пойти в милицию, но нет»: Деточкин вовсе не был «советским Робин Гудом» – вот почему он воровал автомобили на самом деле

«Ляпай уверенно. Это называется...»: только фанаты «Москва слезам не верит» продолжат 5 цитат из фильма (тест)

Приказали «наверху»: Михалкову пришлось переделывать «Рабу любви» с нуля — как комедия превратилась в драму

Разочаровали «Алиса» и «Горыныч»? Не только вас: военная драма стала лучшим фильмом 2025 года, хотя собрала меньше