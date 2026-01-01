Самый мерзкий герой «Первого отдела»: Александра Разбаша (того самого Ухватова) можно увидеть в другом сериале с рейтингом 8,2

Нечего смотреть после «Первого отдела»? Шикарный детектив 2025 года со звездой «Дэдпула» может выручить — 13 эпизодов уже в Сети

Лазарев — просто ужас: этот мелодраматический сериал 2013 года обожаю — рейтинг 7.7 и прекрасная Мороз

20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз

Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)

Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)

Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями

Теперь официально: 5 сезон стал худшим в истории «Первого отдела» – одна из серий даже побила постыдный антирекорд

Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0

После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может