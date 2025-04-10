Меню
Сериалы
Склиф
Статьи
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Вся информация о сериале
«Дыма без огня не бывает»: что известно о позорном изгнании Кристины Асмус со съемок нового сериала
Разобрались в причинах, изучили мнение сторон и независимого эксперта.
Написать
10 апреля 2025 15:13
«Преступление и наказание» в пролете: россияне выбрали самые популярные сериалы 2024 года
Есть как хиты стримингов, так и те, что показывают по федеральным каналам.
Написать
22 ноября 2024 09:25
«Пародия на «Склифосовский»? Чего зрители ждут от нового сериала «Склиф» с Кристиной Асмус
В успехе проекта уже сомневаются, ведь он слишком похож на популярную медицинскую драму.
Написать
18 августа 2024 10:00
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
