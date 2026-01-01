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Награды и номинации «Очевидное»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая комедия/мюзикл
Победитель
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
 Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
 Outstanding Costumes for a Contemporary Series, Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
 Outstanding Costumes for a Contemporary Series, Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Победитель
Outstanding Costumes for a Contemporary Series, Limited Series or Movie
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
 Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Outstanding Contemporary Costumes for a Series, Limited Series, or Movie
Номинант
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
 Outstanding Contemporary Costumes for a Series, Limited Series, or Movie
Номинант
 Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Номинант
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Best International
Победитель
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Best International
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017 MTV Movie & TV Awards 2017
Best American Story
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
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