Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Очевидное
Награды
Награды и номинации «Очевидное»
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Места съёмок
Вся информация о сериале
Золотой глобус 2015
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая комедия/мюзикл
Победитель
Золотой глобус 2017
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Costumes for a Contemporary Series, Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Contemporary Series, Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Победитель
Outstanding Costumes for a Contemporary Series, Limited Series or Movie
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes for a Series, Limited Series, or Movie
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes for a Series, Limited Series, or Movie
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Номинант
BAFTA 2016
Best International
Победитель
BAFTA 2017
Best International
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Best American Story
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Вот чем теперь мою ягоды вместо мыла и соды: даже малина не раскисает, а грязь легко уходит
Одежда изо льна идеальна для лета, но колется, зараза: замачиваю на ночь вот в чем – и она мягче объятий бабушки
Мажу маслом унитаз перед уходом из дома и радуюсь: гениальный лайфхак помогает на 2–3 месяца
«Невский» — крепкий середнячок, но вот этот сериал с Паламарчуком — высший пилотаж: «Кинопоиск» не зря отправил его в топ-250 лучших
Пока в мире собирает «Одиссея», россияне штурмуют кинотеатры из-за новинки со Стояновым — уже вторые выходные подряд №1 в прокате
«Мастера Маргариту» и самого Локшина легендарный литературовед Жаринов сровнял с землей: «Режиссер снял какую-то шнягу»
Этот недооцененный детектив Wink «смотрел на одном дыхании, даже поесть забыл»: с рейтингом 7.6 не согласен – тянет на «девятку»
«Шляпу сними! Кепочку надень вот»: угадаете советскую классику по кадрам героев в модной кепке? (сложный тест)
«Не верилось, что будет такая разгадка»: эта серия «Первого отдела» получила самый высокий рейтинг (и она в 1 сезоне)
Только 5 мини-сериалов Netflix идеальны от первой до последней секунды: про №4 и №5 трубили на каждом углу – смотрели остальные?
«Одиссея» несется к $1 000 000 000 в прокате, но без этого советского фильма Нолан считал бы копейки: вдохновился им (и еще парочкой)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667