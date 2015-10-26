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Постер сериала Школа строгого режима
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Киноафиша Сериалы Школа строгого режима

Школа строгого режима (2015 - 2015)

Kangoku gakuen 18+
Год выпуска 2015
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 3 часа 45 минут

О чем сериал

Частная академия Хатимицу, расположенная в предместьях Токио, заслужила репутацию самой строгой женской школы в Японии. Здесь контингент вовсе не ангельский, а скорее представляет собой сложный клубок интриг. Официальному школьному Совету, возглавляемому президентом Кэйт, противостоит скрытый конклав, которым управляет дочь директора, Мари. В рамках попытки разнообразить рутину школьной жизни в старшие классы Хатимицу впервые за всю её историю зачислили пятерых парней. Теперь любое нарушение правил воспринимается как серьёзное нарушение, а даже самое простое движение может быть расценено как провокация!

В ролях
В ролях
Кана Ханадзава
Кана Ханадзава
Кэидзи Фудзивара
Даисукэ Намикава
Кадзуюки Окицу
Кацуюки Конъиси
Кацуюки Конъиси
Сино Симодзи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Школа строгого режима - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 9 эпизодов
 
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