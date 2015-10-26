Частная академия Хатимицу, расположенная в предместьях Токио, заслужила репутацию самой строгой женской школы в Японии. Здесь контингент вовсе не ангельский, а скорее представляет собой сложный клубок интриг. Официальному школьному Совету, возглавляемому президентом Кэйт, противостоит скрытый конклав, которым управляет дочь директора, Мари. В рамках попытки разнообразить рутину школьной жизни в старшие классы Хатимицу впервые за всю её историю зачислили пятерых парней. Теперь любое нарушение правил воспринимается как серьёзное нарушение, а даже самое простое движение может быть расценено как провокация!