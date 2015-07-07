Героиня аниме-сериала «Красноволосая Белоснежка» – простая сельская девушка по имени Cираюки, обладающая необыкновенной красотой. Она не только мила лицом и идеальна фигурой, но и носит на голове настоящую корону из пылающих алым цветом волос. Несмотря на это, Cираюки – вовсе не принцесса, а простолюдинка, которой нет дела до жителей королевского замка. Вот только однажды в нее уши влюбляется местный принц – привлекательный, но глупый и эгоистичный парень. Красавице приходится обрезать локоны и сбежать от пылкого правителя.