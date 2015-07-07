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Постер сериала Красноволосая Белоснежка
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Киноафиша Сериалы Красноволосая Белоснежка

Красноволосая Белоснежка (2015 - 2016)

Akagami no Shirayuki-hime 18+
Год выпуска 2015
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 9 часов 36 минут

О чем сериал

Героиня аниме-сериала «Красноволосая Белоснежка» – простая сельская девушка по имени Cираюки, обладающая необыкновенной красотой. Она не только мила лицом и идеальна фигурой, но и носит на голове настоящую корону из пылающих алым цветом волос. Несмотря на это, Cираюки – вовсе не принцесса, а простолюдинка, которой нет дела до жителей королевского замка. Вот только однажды в нее уши влюбляется местный принц – привлекательный, но глупый и эгоистичный парень. Красавице приходится обрезать локоны и сбежать от пылкого правителя.

Красноволосая Белоснежка - трейлер первого сезона
Красноволосая Белоснежка  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Нобухико Окамото
Нобухико Окамото
Саори Хаями
Саори Хаями
Юитиро Умэхара
Юитиро Умэхара
Kaori Nazuka
Юко Санпэй
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Красноволосая Белоснежка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 24 эпизода
 
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