14-летняя Мадока Канамэ жила обычной жизнью в современной японской семье с работающей мамой, отцом-домохозяином и младшим братом. Всё изменилось после странного сна, в котором она увидела темноволосую девочку, сражающуюся с силами зла в фантастическом мире. Удивительно, но на следующий день Мадока встретила эту девочку, Хомуру Акэми, в своей школе. Хомура прямо сказала ей, что не стоит вмешиваться в дела, которые её не касаются. Однако как Мадока, простая, но честная и справедливая японская школьница, может оставаться в стороне, когда на её глазах пытаются убить милое существо, а привычный мир, кажется, сходит с ума?