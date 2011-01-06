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Постер сериала Девочка-волшебница Мадока
Постер сериала Девочка-волшебница Мадока
Постер сериала Девочка-волшебница Мадока
Постер сериала Девочка-волшебница Мадока
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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4 постера
Киноафиша Сериалы Девочка-волшебница Мадока

Девочка-волшебница Мадока (2011 - 2011)

Mahou Shoujo Madoka Magika 18+
Год выпуска 2011
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал MBS
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

14-летняя Мадока Канамэ жила обычной жизнью в современной японской семье с работающей мамой, отцом-домохозяином и младшим братом. Всё изменилось после странного сна, в котором она увидела темноволосую девочку, сражающуюся с силами зла в фантастическом мире. Удивительно, но на следующий день Мадока встретила эту девочку, Хомуру Акэми, в своей школе. Хомура прямо сказала ей, что не стоит вмешиваться в дела, которые её не касаются. Однако как Мадока, простая, но честная и справедливая японская школьница, может оставаться в стороне, когда на её глазах пытаются убить милое существо, а привычный мир, кажется, сходит с ума?

В ролях
В ролях
Юко Гото
Юко Гото
Аои Юки
Аои Юки
Emiri Katō
Eri Kitamura
Саито Тива
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Сезоны
Девочка-волшебница Мадока - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 12 эпизодов
 
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