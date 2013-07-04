Рин Мацуока, Макото Татибана, Нагиса Хадзуки и Харука Нанасэ когда-то выиграли турнир по плаванию для учеников начальной школы, после чего их пути разошлись. Спустя несколько лет Харука, который больше не занимался плаванием, встречает Рина, который продолжает тренироваться. Рин вызывает старого друга на соревнование и легко побеждает, что сильно задевает самолюбие Харуки. Огорчённый поражением, Харука решает снова заняться плаванием и собирает новую команду, пригласив своих школьных друзей Макото и Нагису, а также новенького Рэя, который раньше занимался лёгкой атлетикой.