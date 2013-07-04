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Киноафиша Сериалы Вольный!

Вольный! (2013 - 2018)

Free! 18+
Год выпуска 2013
Страна Япония
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 15 часов 25 минут

О чем сериал

Рин Мацуока, Макото Татибана, Нагиса Хадзуки и Харука Нанасэ когда-то выиграли турнир по плаванию для учеников начальной школы, после чего их пути разошлись. Спустя несколько лет Харука, который больше не занимался плаванием, встречает Рина, который продолжает тренироваться. Рин вызывает старого друга на соревнование и легко побеждает, что сильно задевает самолюбие Харуки. Огорчённый поражением, Харука решает снова заняться плаванием и собирает новую команду, пригласив своих школьных друзей Макото и Нагису, а также новенького Рэя, который раньше занимался лёгкой атлетикой.

В ролях
В ролях
Мамору Мияно
Мамору Мияно
Satsuki Yukino
Симадзаки Нобунага
Симадзаки Нобунага
Кэндзиро Цуда
Кэндзиро Цуда
Ёсимаса Хосоя
Ёсимаса Хосоя
Даисукэ Хиракава
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Вольный! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 12 эпизодов
 
Вольный! - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 13 эпизодов
 
Вольный! - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 12 эпизодов
 
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