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Постер сериала Старшая школа DxD
Постер сериала Старшая школа DxD
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
Киноафиша Сериалы Старшая школа DxD

Старшая школа DxD (2012 - 2018)

High School DxD 18+
Год выпуска 2012
Страна Япония
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут

О чем сериал

Аниме рассказывает историю Иссэя Хёдо, обычного 17-летнего школьника, который учится в академии Комао. Иссэй мечтает о романтических отношениях и попадает на свидание с девушкой, которая оказывается падшим ангелом и пытается его убить. Однако его спасает Риас Гремори, школьная красавица и наследница могущественного демонического клана. После этого Иссэй становится демоном и вассалом Риас, вступая в её боевую команду, замаскированную под школьный клуб оккультизма. Команда сражается с другими сверхъестественными существами, включая падших ангелов и экзорцистов, чтобы защитить свои интересы и противостоять угрозам.

В ролях
В ролях
Фумихико Татики
Фумихико Татики
Kenji Nojima
Risa Taneda
Ёко Хикаса
Ёко Хикаса
Azumi Asakura
Юки Кадзи
Юки Кадзи
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Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Старшая школа DxD - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 12 эпизодов
 
Старшая школа DxD - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 12 эпизодов
 
Старшая школа DxD - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 12 эпизодов
 
Старшая школа DxD - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 12 эпизодов
 
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