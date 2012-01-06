Аниме рассказывает историю Иссэя Хёдо, обычного 17-летнего школьника, который учится в академии Комао. Иссэй мечтает о романтических отношениях и попадает на свидание с девушкой, которая оказывается падшим ангелом и пытается его убить. Однако его спасает Риас Гремори, школьная красавица и наследница могущественного демонического клана. После этого Иссэй становится демоном и вассалом Риас, вступая в её боевую команду, замаскированную под школьный клуб оккультизма. Команда сражается с другими сверхъестественными существами, включая падших ангелов и экзорцистов, чтобы защитить свои интересы и противостоять угрозам.