Когда-то старшеклассника Коёми Арараги укусил вампир. Таинственный незнакомец спас его от смерти и избавил от ужасных последствий нападения, благодаря чему Коёми приобрёл сверхчеловеческие способности к исцелению и улучшенное зрение. Однажды Коёми ловит свою замкнутую одноклассницу Хитаги, падающую с лестницы, и с удивлением замечает, что её вес крайне мал. Подозревая, что здесь замешаны сверхъестественные силы, Коёми решает помочь Хитаги и уговаривает её обратиться за помощью к своему спасителю.