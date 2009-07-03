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Киноафиша Сериалы Истории монстров

Истории монстров (2009 - …)

Bakemonogatari 18+
Год выпуска 2009
Страна Япония
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 34 часа 10 минут

О чем сериал

Когда-то старшеклассника Коёми Арараги укусил вампир. Таинственный незнакомец спас его от смерти и избавил от ужасных последствий нападения, благодаря чему Коёми приобрёл сверхчеловеческие способности к исцелению и улучшенное зрение. Однажды Коёми ловит свою замкнутую одноклассницу Хитаги, падающую с лестницы, и с удивлением замечает, что её вес крайне мал. Подозревая, что здесь замешаны сверхъестественные силы, Коёми решает помочь Хитаги и уговаривает её обратиться за помощью к своему спасителю.

В ролях
В ролях
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро
Сакурай Такахиро
Сакурай Такахиро
Хироси Камия
Юи Хориэ
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Истории монстров - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 15 эпизодов
 
Истории монстров - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 11 эпизодов
 
Истории монстров - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2013, 23 эпизода
 
Истории монстров - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2015, 13 эпизодов
 
Истории монстров - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2019, 6 эпизодов
 
Истории монстров - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2024, 14 эпизодов
 
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