Моритака Масиро не знает, чем хочет заниматься после школы. Однажды он рисует портрет своей одноклассницы Михо Адзуки, в которую тайно влюблен, и случайно забывает блокнот в школе. Когда он возвращается за блокнотом, его встречает одноклассник Акито Такаги, который пытается уговорить Моритаку рисовать мангу. Сначала Моритака отказывается, но позже Акито звонит ему и говорит, что у него есть важная информация о девушке, которая нравится Моритаке. Они встречаются возле дома Михо, и выясняется, что она мечтает стать сэйю. Внезапно для себя, Моритака предлагает Михо выйти за него замуж, но она отвечает, что сначала они оба должны осуществить свои мечты.