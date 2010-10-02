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Постер сериала Бакуман.
Постер сериала Бакуман.
Постер сериала Бакуман.
Постер сериала Бакуман.
Постер сериала Бакуман.
Постер сериала Бакуман.
Постер сериала Бакуман.
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8
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7 постеров
Киноафиша Сериалы Бакуман.

Бакуман. (2010 - 2013)

Bakuman 18+
Год выпуска 2010
Страна Япония
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал NHK
Продолжительность сериала 31 час 15 минут

О чем сериал

Моритака Масиро не знает, чем хочет заниматься после школы. Однажды он рисует портрет своей одноклассницы Михо Адзуки, в которую тайно влюблен, и случайно забывает блокнот в школе. Когда он возвращается за блокнотом, его встречает одноклассник Акито Такаги, который пытается уговорить Моритаку рисовать мангу. Сначала Моритака отказывается, но позже Акито звонит ему и говорит, что у него есть важная информация о девушке, которая нравится Моритаке. Они встречаются возле дома Михо, и выясняется, что она мечтает стать сэйю. Внезапно для себя, Моритака предлагает Михо выйти за него замуж, но она отвечает, что сначала они оба должны осуществить свои мечты.

В ролях
В ролях
Сатоси Хино
Сатоси Хино
Саори Хаями
Саори Хаями
Atsushi Abe
Дзюнъити Сувабэ
Дзюнъити Сувабэ
Аюми Фудзимура
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8 IMDb
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Сезоны
Бакуман. - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 25 эпизодов
 
Бакуман. - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 25 эпизодов
 
Бакуман. - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2012, 25 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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