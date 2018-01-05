Герои аниме-сериала «Человек-дьявол: Плакса» – друзья детства Акира Фудо и Ре Асука. Они подружились еще малышами, но вынуждены были на долгие годы расстаться. Ре остался в старой школе, а родители Акиры отдали его на воспитание своим друзьям. Теперь Акира по уши влюблен в сводную сестру Мики и готов ради нее на любые подвиги, а Ре разыскивает по свету доказательства существования демонов. Однажды они случайно встречаются на вечеринке, на которую также прибывает мощная потусторонняя сущность – демон Амон.