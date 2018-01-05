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Постер сериала Человек-дьявол: Плакса
Постер сериала Человек-дьявол: Плакса
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Человек-дьявол: Плакса

Человек-дьявол: Плакса (2018 - 2018)

Devilman Crybaby 18+
Год выпуска 2018
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 4 часа 10 минут

О чем сериал

Герои аниме-сериала «Человек-дьявол: Плакса» – друзья детства Акира Фудо и Ре Асука. Они подружились еще малышами, но вынуждены были на долгие годы расстаться. Ре остался в старой школе, а родители Акиры отдали его на воспитание своим друзьям. Теперь Акира по уши влюблен в сводную сестру Мики и готов ради нее на любые подвиги, а Ре разыскивает по свету доказательства существования демонов. Однажды они случайно встречаются на вечеринке, на которую также прибывает мощная потусторонняя сущность – демон Амон.

Человек-дьявол: Плакса - трейлер первого сезона
Человек-дьявол: Плакса  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Кэндзиро Цуда
Кэндзиро Цуда
Ами Косимидзу
Ацуко Танака
Коки Утияма
Коки Утияма
Рикия Кояма
Аюму Мурасэ
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Человек-дьявол: Плакса - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
 
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